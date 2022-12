Hoogstraten wil overleg met andere grensgemeenten om sluikstort van cannabisplantages samen aan te pakken

Zo kregen de burgemeesters van Zundert, Baarle-Nassau, Breda, Alphen-Chaam al een uitnodiging in de bus om samen te zitten. "We vermoeden dat het afval afkomstig is van cannabisplantages uit Nederland, omdat er net over de grens, op Belgisch grondgebied, wordt gestort. Daarom willen we samenwerken met onze Nederlandse collega's. Zo kunnen we het probleem in kaart brengen en samen de strijd aangaan tegen het sluikstorten van drugsafval."