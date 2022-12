Resten van échte laatste Tasmaanse tijger ontdekt in Australisch museum (en het is niet Benjamin)

Maar de Tasmaanse tijger werd ook zwaar bejaagd door mensen. Op het eiland Tasmanië bleef nog een groep over, maar ook daar zou het dier niet overleven. In gevangenschap bleven nog enkele exemplaren over. Een van hen was Benjamin. In 1936 stierf hij in de Beaumaris Zoo van Hobart, de hoofdstad van Tasmanië. Veel mensen denken dat hij de allerlaatste van zijn soort was, maar dat blijkt niet helemaal te kloppen.

Onderzoekers hebben in het Tasmanian Museum and Art Gallery (TMAG) in Hobart nu de lang vermiste resten van de échte, laatste Tasmaanse tijger teruggevonden. Ze hebben daarmee naar eigen zeggen "een van de grootste zoölogische mysteries" opgelost.