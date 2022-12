Iraanse Vlaming: beloftes van Iraanse regime over hoofddoek en zedenpolitie "zijn teken dat bevolking regime bij zijn nekvel vastheeft"

Joshghani vraagt zich bovendien af waarom het regime en de media niet over andere zaken communiceren. "Waarom spreken ze niet over de massamoorden van kinderen en jongeren tijdens de protesten, over de martelingen en de verkrachtingen in de gevangenissen? Nu spreekt het regime enkel over de hoofddoek. Dit is een aankondiging zoals pijnstillers die kwaadaardige kankers genezen. Dit is absurd."

De aankondiging over de zedenpolitie zal dan ook niets veranderen, meent Joshghani. "Dit is ook niet wat de Iraniërs willen. Wat zij op straat klaar en duidelijk zeggen is: weg met de Islamitische Republiek. Dit is een continue "bad cop, good cop"-strategie van het regime en voor veel Iraniërs enorm doorzichtig. Ze proberen verdeeldheid te creëren bij het volk, want dat is hun grootste angst: de vereniging van het volk tegen hen."