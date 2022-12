Risico om in armoede te belanden is uitzonderlijk gedaald door coronasteun: 1 op de 8 Belgen is arm

In België leeft 12,7 procent van de bevolking in een gezin waarvan het inkomen onder de armoederisicogrens valt. Dat betekent dat één op de acht inwoners wordt beschouwd als arm. De meesten van hen wonen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Daar leeft 25,4 procent van de mensen in een gezin in armoede. In het Vlaams Gewest is dat 7 procent, in het Waals Gewest 17,3 procent. Dat staat in het nieuwe Armoede-jaarboek van de Universitaire Stichting voor Armoedebestrijding en is gebaseerd op cijfers van 2021.