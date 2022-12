"Aina, gast! Jouw outfit is niet slay, maar kaulo skeer": ontdek de genomineerden voor Kinder- en Tienerwoord van 2022

Een woordje uitleg bij de manier waarop tieners die termen gebruiken. De term smash wordt gebruikt om iemand te omschrijven die je mooi of sexy vindt. Het tegengestelde woord is "pass", wat zo veel betekent als "niet knap" of "niet mijn type". Een voorbeeld: Er passeert een knappe gast en jij zegt tegen je vriendinnen: "smash!".

Aina, dat ook Kinderwoord van het jaar kan worden, wordt door tieners vaak gebruikt in de betekenis van "oh nee". Zoals in:'Ik mag niet naar die fuif van mijn ouders. Aina!”. Slay, dat ook kans maakt op de titel Kinderwoord van het jaar, gebruiken tieners in de betekenis van "goed gedaan" of "zalig". Bijvoorbeeld: "Heeft je ploeg gewonnen? Slay!"

Goofy verwijst niet enkel naar het Disneypersonage, maar is ook een adjectief dat tieners gebruiken om iets te omschrijven dat raar of "awkward" is. Als je een grap vertelt waarom niemand lacht, dan is dat "goofy". Strijder gebruiken tieners dan weer als alternatief voor held. Bijvoorbeeld: "Adam heeft de examenvragen van de andere klas gekregen. Strijder!"