Kinderdagverblijf in Sint-Niklaas verliest vergunning na zorgen over veiligheid van de kinderen

Kinderopvang 't Boeleke in Sint-Niklaas is haar vergunning sinds vandaag kwijt. Het Agentschap Opgroeien heeft de crèche "met dringende noodzakelijkheid" geschorst. Het kreeg recent informatie waardoor er bezorgdheid is over de veiligheid en de gezondheid van de kinderen in de opvang.

De ouders van de 16 kinderen die naar 't Boeleke gingen, werden afgelopen vrijdag ingelicht. Ook het stadsbestuur is op de hoogte en laat weten dat het ouders helpt bij de zoektocht naar een nieuwe opvangplek.