Nigeriaanse student vrijgelaten na omstreden tweet over presidentsvrouw, hij biedt haar zijn excuses aan

Volgens sommigen lijkt de Nigeriaanse regering hoe lang hoe minder om te kunnen met kritiek. Onlangs werden twee jonge TikTok-gebruikers veroordeeld wegens smaad aan de gouverneur van de noordelijke staat Kano in een video. Ze kregen een boete en moesten in het openbaar zweepslagen ondergaan.

In februari moeten er presidentsverkiezingen komen in Nigeria. President Buhari wordt dan verwacht af te treden omdat zijn tweede en laatste ambtstermijn dan verstreken is. In oktober zei Aisha Buhari in een gesprek met BBC News Pidgin dat "we ons moeten verontschuldigen aan het Nigeriaanse volk." "Mensen verwachtten veel van ons. En misschien, na zeven jaar, hebben we niet aan hun verwachtingen voldaan. De regering heeft echt geprobeerd. Ze hebben hun best gedaan, maar het was misschien nog niet goed genoeg volgens anderen."

De presidentsvrouw verduidelijkte niet waar ze het over had. De Nigeriaanse regering heeft kritiek gekregen omdat ze er niet in slaagde islamistisch geweld en gewapende bendes onder controle te krijgen, corruptie te verminderen en meer jobs te creëren. Ze pakte sommige burgerprotesten ook hard aan.