Opnieuw Russische luchtaanvallen op Oekraïne: doden in Zaporizja, stroomuitval in verschillende steden

Oekraïne wordt opnieuw getroffen door een reeks Russische luchtaanvallen. In de hoofdstad Kiev en verschillende andere steden is het luchtalarm afgegaan en zoeken burgers dekking in schuilkelders. In Zaporizja, in het zuiden, zijn huizen geraakt. Er zouden zeker twee doden zijn gevallen. In Soemi, in het noorden, is de stroom uitgevallen nadat een energiecentrale was geraakt.