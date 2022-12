Opnieuw verkeersellende op komst op viaduct van Merksem: weer brugvoeg kapot

Er wordt verwacht dat de herstelling voor veel verkeersellende zal zorgen. Mogelijk vindt ze plaats tijdens het weekend van 17 en 18 december, 1 van de drukste weekends op het wegennet rond Antwerpen. Eind januari staat de definitieve herstelling gepland van de brugvoeg die in oktober al voor veel verkeersellende zorgde. Nu liggen daar metalen platen over de voeg en is de maximumsnelheid nog altijd beperkt tot 70 km per uur. Het viaduct van Merksem zal trouwens over een paar jaar afgebroken worden in het kader van de Oosterweelverbinding.