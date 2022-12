Politie was op de hoogte van moeilijke situatie in gezin van man die partner en kind om het leven bracht in Dendermonde

De voorbije 4 jaar vonden 4 interventies plaats op het adres in Dendermonde waar een koppel samenwoonde waarbij de man zijn echtgenoot en kind om het leven bracht. Zaterdagochtend gaf de man zichzelf aan bij de politie van Dendermonde, nadat hij zijn vrouw en kind om het leven had gebracht. De feiten vonden plaats in een appartement in de Werkplaatsstraat in Dendermonde. De precieze omstandigheden worden nog verder onderzocht.