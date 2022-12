Liveblog assisenproces aanslagen: twee reservejuryleden al weggevallen, beschuldigde Osama Krayem werkt weer niet mee

Bij de identificatie van de beschuldigden werkt Osama Krayem net als vorige week niet mee. Hij weigert om recht te staan en om zich voor te stellen. Via zijn vertaler geeft hij mee dat hij niet wil antwoorden. Bovendien geeft hij een ongeïnteresseerde indruk.

Osama Krayem kwam in beeld als dader van de aanslag op metrostation Maalbeek op 22 maart 2016. Hij stapte uiteindelijk niet op de metro en spoelde zijn explosieven door via de douche en het toilet, eens hij terug in zijn schuilplaats in Etterbeek was.

De andere beschuldigden stellen zich wel voor. De beschuldigden moeten hun naam, beroep, woonplaats, geboorteplaats en advocaat geven. Oussama Atar is vermoedelijk gestorven in Syrië en is dus niet aanwezig Maar omdat daar geen bewijzen voor zijn, staat ook hij (bij verstek) terecht.