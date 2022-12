PS blokt voorstel CD&V af: "Werkloosheidsuitkering beperken in de tijd is totaal niet effectief"

De Belgische tewerkstellingsgraad schommelt momenteel rond de 71,4 procent. Toch zijn er grote verschillen tussen de regio's. De tewerkstellingsgraad in Vlaanderen bedraagt 76,3 procent, in Brussel en Wallonië is dat 64,8 en 65 procent. Voor CD&V-voorzitter Sammy Mahd is het dan ook glashelder wat er moet gebeuren, de deelstaten moeten zélf de touwtjes in handen krijgen over de werkloosheidsuitkeringen.

"Ik ben absoluut voor regionalisering van de uitkeringen. Zo heeft mijn Vlaamse minister van Werk, Economie en Innovatie Jo Brouns (CD&V) alle touwtjes in handen om in Vlaanderen de tewerkstelling naar tachtig procent te brengen." Ook voor andere deelstaten moet die regionalisering soelaas brengen. "Ik ben hier niet om communautaire spelletjes te spelen. Maar in Brussel worden jongeren grootgebracht in de werkloosheid. Er is een stok nodig om die mensen te activeren."