Politie zet krakers uit gebouwen van ziekenfonds in Geraardsbergen

In Geraardsbergen staan de krakers die de gebouwen van de Christelijke Mutualiteit hebben bezet, terug op straat. De werknemers van het ziekenfonds werken al maanden op een andere locatie. Het is nog niet duidelijk of werknemers en klanten binnenkort terug naar de oude gebouwen mogen gaan.

"Momenteel bekijken we nog wat de staat van het gebouw is langs de binnenkant en wat de opties zijn naar de toekomst toe", zegt Hannah Wellens van de Christelijke Mutualiteit. "In afwachting van die controle zijn alle toegangen dicht gemetst."