Chips, chocolade of ijsjes: vanaf juni geen tv-reclame meer voor ongezonde voeding die gericht is op kinderen

"We gaan die regels die we overeengekomen zijn op vrijwillige basis, verstrengen", legt Bart Buysse, CEO van Fevia, uit. "We gaan de leeftijdgrens waaronder we jongeren willen beschermen tegen bepaalde reclame optrekken van 12 naar 13 jaar. Maar, en dat is ook heel belangrijk, we gaan dat vrijwillige instrument verplicht maken. Het zal niet alleen meer voor de voedingsindustrie van toepassing zijn maar ook voor de handel en de reclame. Voor iedereen dus, zonder onderscheid."