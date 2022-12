BEKIJK - Russische president Vladimir Poetin rijdt aan stuur van Mercedes Krimbrug over om schade te inspecteren

De explosie van de Krimbrug, waarbij drie mensen om het leven kwamen, kwam voor Rusland als een schok. Dat zo'n cruciaal stuk infrastructuur zo ver van de frontlinie kon worden beschadigd, was een klap in het gezicht van Moskou. De brug was niet enkel een symbolische verbinding met de geannexeerde Krim, ze was ook erg belangrijk voor de bevoorrading van de Russische troepen in het zuiden van Oekraïne.



Bovendien is de brug een prestigeproject, dat miljarden heeft gekost. De brug is liefst 19 kilometer lang - de langste brug in Europa, en de langste brug die Rusland ooit heeft gebouwd. Ze werd gebouwd na de annexatie van de Krim in 2014. Tijdens de openingsceremonie in 2018 was president Poetin die eerste die over de brug reed, toen aan het stuur van een vrachtwagen.