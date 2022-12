Na inflatie is er nu "krimpflatie": producenten maken veel producten kleiner (en hopen dat je dat niet merkt)

"Wanneer een producent de inhoud van de verpakking aanpast, zal hij de oude stock eerst helemaal willen uitverkopen", klinkt het. "Daardoor is een product soms een tijdlang niet in de winkel te vinden. Hij vermijdt er ook mee dat je als consument twee verschillende types verpakking naast elkaar ziet staan in de winkel."

Volgens Billiet hou je er maar beter rekening mee dat de prijzen nog verder zullen stijgen. "Voeding is sinds 1850 nog nooit zo goedkoop geweest in België. De prijs van sommige producten is zelfs niet gestegen sinds de middeleeuwen."

We leven met andere woorden al te lang boven onze stand. "Dit zijn allemaal symptomen die aantonen dat we de situatie nog even proberen te rekken, maar er zal toch iets fundamenteel moeten veranderen. We worden hoe dan ook ooit geconfronteerd met duurdere voeding", besluit Billiet.