Middelbare school in Ternat waarschuwt: "Vrouw probeerde leerling mee te lokken in auto" 

Het Sint-Angela Instituut stuurde vorige week een bericht naar alle ouders om hen op de hoogte brengen. "Eén van onze leerlingen werd op 1 december aangesproken door een onbekende jonge vrouw. Die vrouw was passagier van een donkergrijze wagen. Ze stapte uit en vroeg de leerling in kwestie waar die woonde en of ze hem naar huis konden brengen", staat er in de e-mail te lezen.

Toen de leerling het aanbod afsloeg, zou de vrouw nog even aangedrongen hebben alvorens in de wagen te stappen en weg te rijden. De politie werd op de hoogte gebracht van het voorval en zal extra patrouilleren in de omgeving van de school. Ook basisschool De Brug, GO! Basisschol Horizon en het Sint-Jozefsinstituut liggen vlakbij.