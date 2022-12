Jeugdbeweging vraagt geen speelgoed of chocolade van de Sint, "maar een goed woordje bij de politiek"

Ik wens dat er in elke stad of gemeente voldoende speelruimte is voor kinderen en jongeren. Het speelplein dat gesloten wordt wegens geluidsoverlast, een lokaal of speelplaats dat niet rolstoeltoegankelijk is, een terrein waar geen ruimte is voor de groei van onze groepen, een stuk van het terrein dat ineens private eigendom wordt, een tekort aan opslagplaatsen voor materiaal… Bespaar jongeren deze zorgen.

Ik wens een luisterend oor voor élk kind en jongere. Scouts zijn er voor elkaar en helpen waar het kan. Maar moeten we ook verwachten dat ze een hulpverlenende rol opnemen? Ik vind van niet. Ik wens een sterkere samenwerking tussen het jeugdwerk en de jeugdhulpverlening, want professionele hulp kunnen we niet verwachten van onze vrijwilligers.

Ook de coronapandemie heeft er serieus in gehakt, zeker in de spaarcenten. Laat kinderen en jongeren niet in de kou staan. Maar laten we helpen met voldoende werkingssubsidies en gaan voor goed geïsoleerde lokalen.

Ik wens dat de scouts een warme thuis mag zijn voor elke jongere. Helaas is het recht op vrije tijd nog niet gegarandeerd voor iedereen. Jeugdbewegingen worden terecht aangespoord om financiële, fysieke, materiële, taal – en informationele barrières weg te werken, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Zet daarom in op structurele toeleiding en bruggenbouwers.

Wat we soms vergeten is dat het ook veel tijd en energie vraagt. En ja, vaak ook stress, vermoeidheid en zorgen met zich meebrengt. En daar lig ik wakker van. Want om jongeren zorgeloos vrijwilligers te laten zijn, moeten een aantal dingen beter. Vandaar deze brief aan jou, beste Sint, als mijn wensenlijst voor komend jaar.

Mijn naam is Jan en ik ben Federaal Verantwoordelijke van FOS Open Scouting, maar dat stond vast wel zo in uw grote boek. U bracht enkele weken geleden goed nieuws met u mee: er waren ook dit jaar weer geen stoute kinderen. Dat is leuk om te horen! Ondertussen zag ik ook al heel wat leuke foto's passeren van uw bezoek aan onze scoutsgroepen. Bedankt daarvoor!

