Vanaf volgend jaar mag je niet meer parkeren voor geklasseerde gebouwen in Brussel

Het Brussels Gewest wil zich tegen 2023 positioneren als wereldhoofdstad van de art nouveau. Veel van de gebouwen in de hoofdstad zijn het resultaat van deze artistieke beweging die aan het eind van de 19e eeuw opgang maakte. De meeste gebouwen zijn ook geklasseerd. Vaak staan er voertuigen voor de gebouwen geparkeerd, waardoor voorbijgangers geen foto kunnen maken of ze in hun geheel bewonderen. Daar wil Smet verandering in brengen.