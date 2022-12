"Bedoel je voetbal?": president Biden dolt met Nederlandse premier die na de WK-zege tegen de VS verkondigde dat "football" had gewonnen van "soccer"

Een dag nadat Mark Rutte, de Nederlandse premier, vol trots had verkondigd op Twitter dat "football" had gewonnen van "soccer" dankzij de overwinning van Nederland tegen de VS op het WK afgelopen zaterdag, geeft de Amerikaanse president hem even lik op stuk: "Shouldn't it be 'voetbal'?" ("Bedoel je voetbal?"), vraagt Joe Biden zich af. De Amerikaanse president reageert overigens sportief en feliciteert de Nederlanders, maar belooft wel revanche op het WK voetbal voor vrouwen volgend jaar in Nieuw-Zeeland, waar de twee landen elkaar opnieuw zullen treffen.