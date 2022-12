Soedanese leger tekent akkoord over terugkeer naar burgerregering

Volgens het nieuwe akkoord zouden de militairen zich uiteindelijk uit de Soedanese politiek terugtrekken. Maar in de overeenkomst staat ook dat de diegene die de deal hebben ondertekend, zullen beslissen over een nieuwe premier om toezicht te houden op de overgangsperiode van twee jaar. Bovendien staan in het akkoord geen details vermeld over moeilijke politieke kwesties, zoals een gerechtelijk overgangssysteem en de uitvoering van militaire hervormingen. Deze heikele punten worden overgelaten aan een vervolgakkoord.

Als reactie op de ondertekening riepen de leiders van het pro-democratische Verzetscomité op tot demonstraties tegen de overeenkomst.