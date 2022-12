130.000 radioantennes worden gebouwd in Australië om "terug te kijken in de tijd en de geboorte van sterrenstelsels in kaart te brengen"

In Australië zijn de werken gestart aan de SKA, de "Square Kilometer Array", het grootste observatorium voor radioastronomie ter wereld. In de outback worden zo'n 130.000 antennes gezet waarmee wetenschappers miljarden jaren zullen kunnen terugkijken in de tijd. Het project is één van de grootste in zijn soort en moet klaar zijn tegen 2028. In Zuid-Afrika, één van de partners van het project, worden ook nog eens 200 antennes geplaatst.