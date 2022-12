Plassen in vertrekhal van luchthaven Charleroi kost voortaan 1 euro: gedragen we ons netter als we moeten betalen?

“Er moet een rechtstreekse, visibele verbetering aan vasthangen vooraleer iemand zijn of haar gedrag aanpast. Had de luchthaven het marketinggewijs slim willen spelen, hadden ze bijvoorbeeld enkele weken de toiletten kunnen laten verloederen om een statement te maken: “Niet investeren in propere toiletten is gelijk aan een slechte beleving”. Ik weet niet wat de directie met de extra inkomsten van plan is, maar van iets gratis iets betalend maken zonder extra kwaliteit in de plaats te geven, valt doorgaans niet in goede aarde.”