Beschuldigde Abrini klaagt over "satanische muziek" bij transport naar proces over de aanslagen: hoe wordt bepaald wie op welke manier wordt vervoerd?

Meester Jonathan De Taye, die beschuldigde Ali El Haddad Asufi verdedigt, acht de kans groot dat er inderdaad een procedure zal worden gestart. En dat zou dan volgens hem gevolgen hebben voor dit proces. "De assisenvoorzitter is niet bevoegd, het is de uitvoerende macht die verantwoordelijk is. Een andere rechter zou hier uitspraak over kunnen doen. In afwachting daarvan, gedurende enkele weken, zullen we in dat geval een opschorting van dit proces vragen. Chantage van de verdediging? Dit gaat over rechten van de verdediging in een rechtsstaat."