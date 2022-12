Twintiger uit Tongeren met enkelband veroordeeld voor dealen van drugs

Bij een inval in het appartement van de twintiger vond de politie 13 zakjes cannabis, 960 euro en een enkelband. De man was eerder al veroordeeld voor informaticabedrog en slagen en verwondingen. Daardoor kon hij niet gaan werken. Hij beweerde dat hij in opdracht van een dealer werkte, en dat hij een de cannabis aan een twintigtal klanten verkocht. De jongeman is nu opnieuw veroordeeld, tot 15 maanden cel en een boete van 8.000 euro.