Universiteit Gent zoekt inwoners uit rand rond Brussel die nog sappig dialect praten

De meeste opnames waarover het GCND beschikt, dateren van meer dan 50 jaar geleden. “We hebben een heel grote verzameling van dialectopnames die gemaakt zijn in de jaren 60 en 70 door de toenmalige studenten van de UGent", vertelt Hellebaut. "Omdat die studenten voornamelijk uit West- en Oost-Vlaanderen kwamen, hebben we minder of zelfs geen opnames uit bepaalde regio’s in Vlaams-Brabant en Limburg. Die zijn we de laatste jaren intensief aan het verzamelen.”

Kandidaten die in aanmerking komen voor het onderzoek worden eerst onderworpen aan een vooronderzoek om na te gaan of ze over het juiste profiel beschikken. Vervolgens komen de onderzoekers van de UGent ter plaatse om een gesprek op te nemen. "Wij nemen een luchtig gesprek op tussen de persoon die onderzocht wordt en een andere persoon die hetzelfde dialect spreekt", legt de onderzoekster uit. "Die babbel kan over alles gaan en duurt ongeveer 50 minuten."