VDAB organiseert jobdag voor Oekraïense werkzoekenden in Gent

Ook Vincent Vandenameele, initiatiefnemer en directeur van Travi, is trots op de samenwerking: "De Oekraïense kandidaten zijn enorm gemotiveerd om snel een job te vinden en de uitzendsector kan hen hierbij helpen. Met de steun van de Vlaamse Regering organiseren we specifieke jobdates met workshops voor kandidaten uit Oekraïne én hebben we Maryna aangeworven, een native speaker en de drijvende kracht achter dit project. Tegen eind juni 2023 wil Travi over heel Vlaanderen minstens een 10-tal jobdates met uitzendbedrijven organiseren. Daarnaast bieden we job- en taalcoaching of technische opleidingen aan om kandidaten te versterken."