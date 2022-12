Manneken Pis vijf jaar na het overlijden van Johnny Hallyday uitgedost in kostuum van Franse rocker

"We eren hem met een kostuum dat hij zelf heeft gedragen tijdens een concert in het Parc des Princes in Parijs in 1993", vertelt Brussels schepen voor Cultuur Delphine Houba (PS). "Hij was altijd de artiest die alles gaf tijdens zijn concerten. Als je een artiest live moest zien, dan was hij het wel", vult Brussels burgemeester Philippe Close (PS) aan.

Manneken Pis draagt het nieuwe kostuum niet alleen vandaag, maar zal dat ook al doen op 20 december. Op die dag opent in Paleis 2 van Brussels Expo de tentoonstelling "Johnny Hallyday L'Exposition". Het agentschap Tempora creëert aan de hand van memorabilia en verhalen een inkijk in het leven en de rock-'n-roll van Hallyday.