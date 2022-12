Europa geeft dan toch groen licht voor Vlaams landbouwbeleid: subsidies nog meer gekoppeld aan duurzaamheid

Op 1 januari 2023 gaat het nieuwe Europese Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) in. Daarmee worden de Europese landbouwsubsidies geregeld. Niet onbelangrijk, want dat is een enorme uitgavenpost van de Europese Unie: goed voor een derde van alle uitgaven. In Vlaanderen gaat het de komende jaren over 1,6 miljard euro Europese steun. Die subsidies worden nog meer gekoppeld aan milieu- en klimaatmaatregelen.