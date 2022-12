Vrachtwagen kantelt op A11 in Dudzele, beide rijvakken richting Knokke gesloten

Maandagochtend om 4 uur is een ongeval gebeurd op de A11 in Dudzele richting Knokke. Een vrachtwagen raakte er van de weg en belandde op z’n zijkant. Dat gebeurde nadat de bestuurder de betonnen middelgeleider raakte.

Tijdens het ongeval kwam de lading grind van de oplegger op de rijbaan terecht. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en brachten de man over naar het ziekenhuis. Het rechterrijvak is volledig versperd. De brandweer is ter plaatse om de weg te reinigen. De vrachtwagen wordt nu getakeld. Hoe lang de snelweg nog afgesloten zal zijn, is nog niet duidelijk.