Wablieft-prijs voor duidelijke taal gaat naar vzw Kei-Jong uit Deurne, die informatie deelt op maat van jongeren met een beperking

Vzw Kei-Jong doet twee zaken: ze organiseren cursussen in de vorm van een weekendje weg, waar jongeren met een lichte beperking concrete zaken aangeleerd krijgen. "Onze vormingen gaan over allerlei zaken waar onze jongeren in het dagelijkse leven mee te maken krijgen. De bedoeling is om hen sterker en meer zelfstandig te maken", legt Elien Martens uit. "We leren hen koken, samen een citytrip plannen, of omgaan met situaties in vriendschappen of liefdesrelaties."

Daarnaast brengt Kei-Jong brochures uit, waarin ze over complexe thema's zoals racisme, relaties of het internet heldere informatie proberen te geven. Vooral die brochures verdienen volgens Wablieft een prijs. Ze volgen allemaal dezelfde structuur, met een inleiding, en korte hoofdstukken met korte teksten. Moeilijke woorden worden uitgelegd in een aparte lijst en er is aandacht voor een aangename opmaak, met duidelijke beelden. In totaal bestaan er een tiental brochures, over uiteenlopende onderwerpen uit de leefwereld van de jongeren.