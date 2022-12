Needlespiking, boektokken of klimaatklevers: ontdek de tien woorden die "knaldrang" kunnen opvolgen als Woord van het Jaar

In het Engels taalgebied is de winnaar al bekend: "Goblin mode" is verkozen als Oxford Word of the Year, met een overdonderende meerderheid. Bijna 90% van de ruim 340.000 Engelstaligen die gestemd heeft, koos voor "Goblin mode", boven "metaverse" en de hashtag "IStandWith".

“Goblin mode” is een term die verwijst naar "het soort gedrag dat onbeschaamd genotszuchtig is, lui, slordig of hebzuchtig, op een manier waarbij bepaalde sociale normen of verwachtingen bewust overboord worden gegooid". De term werd al in 2009 voor het eerst gebruikt op Twitter, maar ging pas in februari 2022 viraal. Met dit woord tonen gebruikers bij onder meer beelden op TikTok dat ze bewust het tegenovergestelde proberen te zijn van de zogenoemde "perfecte versie van zichzelf".