2.500 zeehonden dood aangetroffen aan Russische kust

Aan de kust van de Kaspische Zee, in het zuiden van Rusland, zijn 2.500 dode zeehonden aangetroffen. Hoe de dieren zijn gestorven is nog niet duidelijk. Lokale autoriteiten van de provincie Dagestan zijn een onderzoek gestart. Momenteel wordt er vanuit gegaan dat de dieren een natuurlijke dood zijn gestorven. De Kaspische zeehond is een bedreigde diersoort.