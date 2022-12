Zwaar ongeval op A12 in Meise: hulpdiensten bevrijden bestuurder uit wrak

Het ongeval is rond 17.20 uur gebeurd op de A12 in de richting van Brussel. Een bestelwagen is er ingereden op een vrachtwagen en dat heeft voor een ravage gezorgd op de weg.

De bestelwagen was helemaal opengereten en de bestuurder zat gekneld. Hij was nog bij bewustzijn en kon vrij snel bevrijd worden. Het slachtoffer werd met ernstige verwondingen afgevoerd naar het ziekenhuis maar hij is niet in levensgevaar, zegt de Federale Politie.

De weg is nog altijd grotendeels versperd op de plek van het ongeval. Je kan er alleen via de pechstrook voorbij.