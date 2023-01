23.000 mensen bezochten Huis van de Sint in Sint-Niklaas

Volgens het Sint-Nicolaasgenootschap lagen de bezoekersaantallen van de 19e editie van het Huis van de Sint in de lijn van de verwachtingen. "We hebben er bewust voor gekozen om net zoals tijdens corona met een reservatiesysteem te werken. Daardoor waren er iets minder bezoekers, maar waren de bezoeken wel veel kwalitatiever."

Het is nu uitkijken naar volgend jaar om te weten of de Sint ook dan nog zal verblijven in zijn "Huis" in de Stationsstraat. De stad Sint-Niklaas heeft aangegeven dat ze het gebouw wil verkopen, met de voorwaarde dat het Huis van de Sint er ondergebracht blijft.