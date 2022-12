Actrice Kirstie Alley, bekend van "Cheers" en "Look who's talking", is overleden

Een tweede Emmy kreeg ze voor haar vertolking van Sally Goodson, die in de tv-film "David's mother" uit 1994 voor haar zoon met een autismespectrumstoornis zorgt. In 1997 werd ze opnieuw voor een Emmy genomineerd voor haar rol in de minireeks "The last don" van Mario Puzzo.

Daarnaast schitterde de actrice onder meer ook in televisieshows als "Veronica's closet" en in de bioscoop in "Look who's talking" (1989) en de opvolgers "Look who's talking too" (1990) en "Look who's talking now" (1993). Ze speelt er de alleenstaande moeder Mollie Jensen, ook John Travolta is te zien in de films. In een andere komedie, "Drop dead georgeous" (1999), speelde Kirstie Alley de gemene moeder van een kandidate in een schoonheidswedstrijd.