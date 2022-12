Actievoerders van BOS+ planten na 11 jaar opnieuw illegaal bos op grond van Vlaamse Waterweg

"Sindsdien ligt het perceel er nog altijd even braak bij", klinkt het bij Bert De Somviele, directeur van BOS+. "Deze actie is niet alleen een signaal aan de Waterweg, maar aan al de Vlaamse administraties die samen beschikken over duizenden hectares direct bebosbare gronden. Toch doen zij geen enkele serieuze inspanning om de Vlaamse bosuitbreidingsdoelstellingen te helpen realiseren."