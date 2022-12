Facebook beschuldigt burgemeester Linter van "haatdragend taalgebruik" na bericht met foto van Zwarte Piet

"Ik had op mijn Facebookpagina geschreven dat de Sint en de Zwarte Pieten heel welkom zijn en heb gevraagd dat ze de kinderen in Linter zeker niet zouden vergeten", steekt Wijnants van wal. "Toen ik een paar uur later een bericht van Facebook kreeg, viel ik achterover. Daarin stond dat ik mij had schuldig gemaakt aan haatdragend taalgebruik. Het bericht is daarna automatisch verwijderd. Ze vroegen of ik akkoord ging met hun opmerkingen. Ik wilde geen gedoe met Facebook, want die discussie win je toch nooit. Ik heb dan maar op "oké" geklikt", legt de burgemeester uit op Radio2.