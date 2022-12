"Slechts" 450 miljoen Chinezen in lockdown: overheid versoepelt het coronabeleid, maar is dat wel een goed idee?

De uitleg van de overheid (over de dalende besmettingscijfers) houdt alvast weinig steek. Terwijl het virus in grote delen van de wereld naar de achtergrond verdwenen is, waren er in China nog nooit zoveel besmettingen als de laatste weken. Gisteren testten in het land (volgens de officiële cijfers) 30.247 mensen positief op het coronavirus. Op 2 december waren dat er zelfs meer dan 62.000. Nooit eerder lagen die aantallen er zo hoog.