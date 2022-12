Een miljardenbusiness in handen van kleine bedrijfjes: zo gaan criminelen te werk die cyberaanvallen zoals in Antwerpen uitvoeren

Het aantal cyberincidenten ligt bijna 40 procent hoger in vergelijking met twee jaar eerder. Cybercriminaliteit is dan ook erg winstgevend. "Er zijn miljarden mee te verdienen", legt VRT NWS-expert Tim Verheyden uit. "De op twee na grootste economie wereldwijd na de VS en China is die cybercriminaliteit. Er gaat enorm veel geld in om."

In veel gevallen maken cybercriminelen gebruik van zogenoemde "ransomware". Dat betekent dat de gegevens op de computersystemen versleuteld worden door de criminelen. Wellicht is dat ook het geval in Antwerpen, al blijven ze daar karig met informatie. Getroffen door ransomware en wil je opnieuw toegang tot de computergegevens? Dan zal in de meeste gevallen losgeld worden gevraagd. Losgeld dat dan met bitcoins of andere digitale munten moet worden betaald.

"Het grote probleem is dat in veel gevallen bedrijven en organisaties dat losgeld ook gewoon betalen", zegt cyberexpert Willems. "Vroeger werd in 30 à 40 procent van de gevallen betaald. Intussen is dat opgelopen tot 60 en zelfs bijna 70 procent. Het is met andere woorden een interessant businessplan voor die cybercriminelen." Door te betalen, hou je het systeem winstgevend en dus mee in stand.