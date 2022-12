Deprez uit Kortemark is KMO van het jaar

"Het voelt zeer speciaal om van al die kleine en middelgrote ondernemingen de beste te zijn", vertelt Jeroen Deprez, zoon van de zaakvoerders. Jeroen is ondertussen ook al in het bedrijf gestapt en hij zal het overnemen. "We hadden dit niet meteen verwacht, maar we zijn uiteraard heel blij en trots op al onze medewerkers."

"Het is een titel die ons eens in een ander daglicht stelt. We kunnen zo een pluim op onze hoed steken, want normaal spreken we ons daarover niet echt uit. Dat is dan de West-Vlaamse bescheidenheid, maar nu is het een beloning voor wat we dagdagelijks doen."