Drie mannen aangehouden in Turnhout voor betrokkenheid bij drugslab en dumpen van drugs

Midden november voerde de Federale Politie nog enkele huiszoekingen uit in Beerse, Herentals, Vosselaar en in Heusden-Zolder, in Limburg. Daarbij werden zes mensen gearresteerd, drie van hen werden intussen door de onderzoeksrechter aangehouden voor bezit van en handel in verdovende middelen. Het gaat om een man van 32 uit Heusden-Zolder, een 34-jarige man uit Heusden-Zolder en een man van 36 jaar uit Vosselaar.

Vandaag voerde de politie ook nog extra huiszoekingen uit in Beerse, Merksplas, Ravels, Rijkevorsel en Oud-Turnhout. Daarbij werd zo'n 264.000 euro in beslag genomen.