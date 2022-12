Explosies op Russische luchtmachtbases waarschijnlijk veroorzaakt door drones uit Sovjettijdperk 

Waarschijnlijk gaat het om het type Tupolev Tu-141, een verkenningsdrone gebouwd door de Sovjet-Unie eind jaren zeventig. Aan boord zit normaal een camerasysteem, maar dat zou makkelijk verwisseld kunnen worden met explosieven.

Het bewijs daarvoor ziet VRT-journalist Jan Balliauw in beelden van een beveiligingscamera. "Ongeveer een halve minuut voor de impact in de luchthaven van Engels is het geluid van een straaljager te horen. De Tu-141 heeft een straalmotor en we weten ook zeker dat Oekraïne dat type drones heeft. De tijd tussen de lichtflits en het geluid komt ook overeen met de snelheid van het type drone."