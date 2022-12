Duizenden demonstranten in Mongolië betogen tegen corruptie en bestormen regeringspaleis

De demonstranten, vooral jongeren, verzamelden zich gisteren op het Sukhbaatarplein aan het regeringspaleis in de Mongoolse hoofdstad. Ondanks temperaturen tot -21 graden Celsius trokken de boze Mongoliërs de straat op om "gerechtigheid" te eisen. Ze scandeerden leuzen en droegen pancartes. "Help ons, ons land stort in", stond op een pancarte te lezen. "De regering moet de dieven straffen", riep een van de betogers. "Veel leden van de regering leven rijker en luxueuzer dan de burgers", klonk het nog.



"Ze hebben ons een beter leven beloofd. Maar ze doen niets, ze nemen ons geld af en voeden zich ermee", zei een studente, die anoniem wenste te blijven, aan de lokale pers. De protesten begonnen zondag in de hoofdstad, maar gisteren liep het uit de hand en bestormde een boze menigte het regeringspaleis.

De politie kwam tussenbeide toen de demonstranten het regeringspaleis bestormden. Volgens lokale media probeerden enkele honderden demonstranten ook de ambtswoning van de president en premier te bereiken. Tegen de avond was de rust in de straten in de hoofdstad weergekeerd.