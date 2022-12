Eenmalig een feestoutfit huren van designermerk kan bij modeplatform van Antwerpse onderneemster

Dressr is een online platform, maar sinds kort heeft het ook een showroom in Mortsel. “Elke woensdagnamiddag kunnen mensen daar komen passen en eventueel items komen ruilen als abonnee. We zitten boven Opnieuw & Co in Mortsel. Twee circulaire concepten boven elkaar, zeg maar.” De showroom is gevestigd aan de Vredebaan 90 in Mortsel.