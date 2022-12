Energiecrisis leidt tot een snellere transitie naar hernieuwbare energiebronnen

Door de invasie van Rusland in Oekraïne zijn verschillende Europese landen in een energiecrisis beland. Vele westerse landen hebben sancties ingevoerd op de import van olie en gas, waardoor de prijzen de lucht in schoten. Vanuit onder meer de Europese Unie wordt gekeken naar alternatieve bronnen voor energie. Volgens het Internationaal Energieagentschap IEA leidt dat er nu toe dat de transitie richting hernieuwbare energie in een stroomversnelling zit.