Nog altijd kampen meer jonge mensen met psychologische klachten dan vóór corona: "De pandemie heeft een groep over de rand geduwd"

Dat de coronapandemie een zware impact heeft gehad op ons mentaal welzijn, dat wisten we al langer. Ondertussen hebben velen onder ons het leven opnieuw helemaal opgepikt. Maar uit een studie van de OESO blijkt dat de coronapandemie toch nog een serieuze staart heeft gekregen. Uit de cijfers blijkt dat in de eerste helft van dit jaar zo'n 20 procent van de jonge mensen tussen 18 en 29 jaar in België kampte met depressieve symptomen. Terwijl dat in 2018 nog geen 10 procent was.