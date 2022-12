Belg wint bijna 143 miljoen euro met Euromillions

De winnaar had de juiste nummers 12, 20, 25, 26 en 27 en duidde ook de correcte sterren 8 en 12 aan. Die cijfers bleken goed voor 142.897.164 euro.

Het gaat niet om een recordbedrag voor Euromillions. In juli won een Brit 230 miljoen euro met het spel. Ook voor België is het geen record: in 2016 won een Brusselaar 168 miljoen euro.

EuroMillions wordt georganiseerd in negen Europese landen: België, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Spanje, Portugal, Ierland, Oostenrijk, Zwitserland en Luxemburg.