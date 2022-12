Ex-mijnwerkers geschorst door KS Vriendenkring na kritiek op vzw

Een zevental ex-mijnwerkers hebben van KS Vriendenkring een mail of brief ontvangen waarin staat dat het lid in kwestie "berichten verspreidt die beschadigend zijn voor KS Vriendenkring en haar leden". De ontvangers krijgen te horen dat het bestuur unaniem heeft beslist om hen "per direct te schorsen". Met dat nieuws komt de krant Het Belang van Limburg, en wordt bevestigd door één van de ex-mijnwerkers.

"Dit is schandalig", vindt ex-mijnwerker Kader Zaouad. "Er loopt toch een onderzoek naar wanpraktijken en alles wijst er op dat er geld verdwenen is. Dat gaat om de zuur verdiende spaarcenten van ex-mijnwerkers. Zodra je daar kritische vragen over stelt, word je klaarblijkelijk buiten gezet."