Expo in Gent toont kloosterleven bij eeuwenoude Karmelietenorde in Vlaanderen

Peter Boer is niet aan zijn proefstuk toe, in Nederland maakte hij al een fotoreeks over een Trappistenklooster in Tilburg. "Zo is de bal aan het rollen gegaan en ben ik in Vlaanderen terecht gekomen. Ik ben verschillende dagen langs mogen gaan bij slotzusters en bij de mannen heb ik ook enkele nachten doorgebracht. Ik heb een protestantse achtergrond, voor mij was het enorm indrukwekkend." Boer trok de foto's net voor en tijdens de coronacrisis. "Het is een opdracht in onthaasting geworden. De stilte was soms indrukwekkend."